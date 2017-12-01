هام للراغبين في السفر إلى كندا: هكذا يمكنكم الحصول على الفيزا والوظيفة والإقامة ﻿

كشفت مصادر إعلامية متخصصة في البحث عن الوظائف، أن كندا ستمنح المهاجرين مليون تأشيرة خلال 3 سنوات المقبلة، بالإضافة إلى وظائف وأوراق خاصة بالإقامة.

''شوف تيفي''

كشفت مصادر إعلامية متخصصة في البحث عن الوظائف، أن كندا ستمنح المهاجرين مليون تأشيرة خلال 3 سنوات المقبلة، بالإضافة إلى وظائف وأوراق خاصة بالإقامة.

وحسب المصادر ذاتها فإنه سواء كان الراغب في الهجرة إلى كندا، يتوفر على شهادة مهمة أو أقل أهمية، فإنه سيحصل على فرصة الهجرة والعمل والدراسة والحصول على الإقامة بعد ثلاث سنوات.

وأكدت ذات المصادر أن على الراغبين في الهجرة التسجيل من خلال موقع http://eva.go-canada.ma ، أو من خلال وضع الملف بمكتب يوجد على مستوى شارع إبراهيم الروداني، مبنى رقم 45، مكتب رقم 6 بالبيضاء.