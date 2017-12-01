بعد إفلاسه بسبب طليقته.. نادي غلطة ساراي التركي يدخل على الخط وهذا ما قرره في حق نجمه السابق إيمانويل إيبيوي ﻿

قرر نادي غلطة سراي التركي لكرة القدم تقديم يد المساعدة لنجم أرسنال السابق إيمانويل إيبيوي البالغ من العمر 34 سنة ومنح منصب مساعد لفريق الناشئين، بالإضافة إلى توفير سكن لائق بالمدافع الإيفواري وكذا

شوف سبور

قرر نادي غلطة سراي التركي لكرة القدم تقديم يد المساعدة لنجم أرسنال السابق إيمانويل إيبيوي البالغ من العمر 34 سنة ومنح منصب مساعد لفريق الناشئين، بالإضافة إلى توفير سكن لائق بالمدافع الإيفواري وكذا راتب محترم لإعادة بناء حياته.

وجاءت هذه البادرة الإنسانية من النادي التركي، بعدما أعلن إيمانويل إيبيوي عن إفلاسه نهاية الأسبوع المنصرم عقب خسارته لدعوى طلاق ضد زوجته السابقة والتي أخذت منه كل ممتلكاته.

تجدر الإشارة، إلى أن المدافع المذكور حمل قميص كل من أسيك أبيدجان، بيفيرين البلجيكي، أرسنال الإنجليزي، غلطة سراي التركي، وأخيرا ساندرلاند الإنجليزي.