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حسنية أكادير ينفرد بالصدارة على حساب بطل إفريقيا

بتاريــخ : 26 دجنبر 2017 / 03:29 حسنية أكادير ينفرد بالصدارة على حساب بطل إفريقيا | سبور
حسنية أكادير ينفرد بالصدارة على حساب بطل إفريقيا
عزز فريق حسنية أكادير صدارته في البطولة الاحترافية، اليوم الاثنين، بعد تحقيق فوز مهم على بطل إفريقيا فريق الوداد البيضاوي بهدف دون رد برسم الجولة الثالثة عشر من منافسة البطولة.

شوف سبور 

عزز فريق حسنية أكادير صدارته في البطولة الاحترافية، اليوم الاثنين، بعد تحقيق فوز مهم على بطل إفريقيا فريق الوداد البيضاوي بهدف دون رد برسم الجولة الثالثة عشر من منافسة البطولة.

وعرفت المباراة غياب الفرص الحقيقية للتسجيل، سيما أن الفريقين اعتمدا على نهج تكتيكي حذّر لتفادي استقبال الأهداف الشيء الذي أثر سلبا على مستوى اللقاء ليتمكن اللاعب جلال الداودي من تسجيل هدف الفوز والوحيد عن طريق ركلة جزاء في حدود الدقيقة السادسة والعشرين.

وبهذه النتيجة انفرد حسنية أكادير بالصدارة برصيد ستة وعشرين نقطة خلف الرجاء برصيد اثنين وعشرين نقطة.

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شوف سبور المغرب الوداد حسنية أكادير

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