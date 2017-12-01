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بسبب تزامنها مع دوري أبطال إفريقيا وكأس الكاف.. البطولة العربية تحرج الوداد والرجاء

بتاريــخ : 26 دجنبر 2017 / 01:15 بسبب تزامنها مع دوري أبطال إفريقيا وكأس الكاف.. البطولة العربية تحرج الوداد والرجاء | سبور
بسبب تزامنها مع دوري أبطال إفريقيا وكأس الكاف.. البطولة العربية تحرج الوداد والرجاء
يجد فريقا الرجاء والوداد البيضاويين لكرة القدم صعوبة كبيرة في مشاركتهما بالنسخة الثانية لبطولة الأندية العربية في الصيف المقبل بسبب تزامنها مع منافسات دوري أبطال إفريقيا وكأس الكاف التي تعرف

شوف سبور

 

يجد فريقا الرجاء والوداد البيضاويين لكرة القدم صعوبة كبيرة في مشاركتهما بالنسخة الثانية لبطولة الأندية العربية في الصيف المقبل بسبب تزامنها مع منافسات دوري أبطال إفريقيا وكأس الكاف التي تعرف مشاركة الناديين البيضاويين.

وأربك المونديال المقرر بروسيا منافسات دوري أبطال إفريقيا وكأس الكاف، إذ اضطرت الكونفدرالية الإفريقية إلى تعديل مخططها لتفادي تزامن المسابقتين مع منافسات كأس العالم لذلك فإنها عمدت إلى تأجيل منافسات الجولتين الثانية والثالثة إلى يوم 28 يوليوز المقبل وعاشر غشت القادم على أن تجرى الجولة الرابعة في 25 من الشهر نفسه.

وحسب ما نقلته يومية الأحداث المغربية في عددها ليوم غد الثلاثاء فإن الاتحاد العربي سيكون ملزما بتغيير موعد إقامة البطولة العربية لضمان مشاركة الأندية الإفريقية خصوصا أن النسخة الثانية من المنتظر تنظيمها بالمغرب بمشاركة الوداد والرجاء إلى جانب الهلال والاتحاد السعوديين والهلال السوداني وشباب بلوزداد الجزائري، الترجي التونسي والأهلي المصري والجزيرة الإماراتي ونفط العراق العراقي والعهد اللبناني والدفاع البحريني والوحدات الأردني وأهلي طرابلس الليبي ونواديبو الموريتاني وظفار العماني، وذلك بعدما قرر الاتحاد العربي رفع عدد الأندية إلى 16 فريقا عوض 12 التي شاركت في النسخة الأولى ببرج العرب بالإسكندرية.

ومن جهة أخرى، قرر الإتحاد العربي رفع القيمة المالية لبطولة الأندية العربية إلى خمسة ملايين دولار كما عمد تغيير تسميتها إلى بطولة القدس.

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سبور البطولة العربية تحرج الوداد الرجاء شوف سبور

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