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إياب عسير ينتظر أندية البطولة بسبب مونديال روسيا

بتاريــخ : 26 دجنبر 2017 / 00:59 إياب عسير ينتظر أندية البطولة بسبب مونديال روسيا | سبور
إياب عسير ينتظر أندية البطولة بسبب مونديال روسيا
ينتظر الأندية الوطنية إياب حارق بعد استئناف البطولة في سابع فبراير المقبل، بإجراء أولى دورات الشطر الثاني، وستكون الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ملزمة ببرمجة دورات أربعائية أخرى على غرار

شوف سبور

 

ينتظر الأندية الوطنية إياب حارق بعد استئناف البطولة في سابع فبراير المقبل، بإجراء أولى دورات الشطر الثاني، وستكون الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ملزمة ببرمجة دورات أربعائية أخرى على غرار الشطر الأول من البطولة وذلك بأمل إنهاء البطولة يوم 15 ماي المقبل مثلما هو مقرر من قبل بسبب المونديال.

وحسب ما كشفت عنه يومية الصباح، فإنه لن يكون هناك خيار أمام جامعة لقجع سوى برمجة بعض الدورات أيام الأربعاء الأمر الذي من شأنه أن يرهق الأندية.

وعانت الفرق الوطنية كثيرا جراء إجراء مباريات وسط الأسبوع وخرج عدد من المدربين عن صمتهم في الآونة الأخيرة منتقدين البرمجة على غرار يوسف فرتوت ، الحسين عموتة، وغيرهم.

وسيفرض هذا المعطى تأجيل مباريات أخرى تضاف إلى المباريات المؤجلة عن مرحلة الذهاب وضمنها ديربي الوداد والرجاء الذي عجزت الجامعة عن إيجاد موعد له فأجلته إلى ما بعد استئناف الشطر الثاني من البطولة.

تجدر الِإشارة، إلى أن البطولة الوطنية الاحترافية ستتوقف بعد أسبوعين من الآن و تستأنف يوم 6 فبراير المقبل من عام 2018.

 

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