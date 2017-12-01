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زلـزال الداخـلية.. 300 رجــل سلــطة ممنــوعون من السـفر..

بتاريــخ : 26 دجنبر 2017 / 00:07 زلـزال الداخـلية.. 300 رجــل سلــطة ممنــوعون من السـفر.. | بوليتيك
زلـزال الداخـلية.. 300 رجــل سلــطة ممنــوعون من السـفر..
علم من مصدر رفيع المستوى في وزارة الداخلية، أن واليا وستة عمال وستة كتاب عامين ، و 28 باشا ورئيس دائرة ومنطقة حضرية، و122 قائدا ، و17 خليفة، ممنوعون من السفر.

''شــوف تيفي''

علم من مصدر رفيع المستوى في وزارة الداخلية، أن واليا وستة عمال وستة كتاب عامين ، و 28 باشا ورئيس دائرة ومنطقة حضرية، و122 قائدا ، و17 خليفة، ممنوعون من السفر.

وحــسب مصادر ''الصباح '' فإن المنـع لن يرفع عنـهم، إلا بعد مثولهم أمام أعضـاء لجنة التأديب التي يرأسها إدريس الجوهري، الوالي المدير العام للشؤون الداخلية بوزارة الداخلية، واجتمعت لجنة التأديب صباح يومه الاثنين في أول اجتماع لها بشكل طارئ، وذلك بعد اختيار أعضائها من قبل عبد الوافي لفتيت ، وزير الداخلية ، ونشر أسمائهم، ومن سيدافع عن رجال السلطة في الجريدة الرسمية .

هـــذا ومن المنتظـر أن تشرع اللجنة نفسها الأسبوع الجاري، فـي الاستماع إلــى عبد الفتاح البجيوي، ومعه ستة عمال الذين طالهم زلزال الداخلية ، ومازال الوالي عبد الفتاح البجيوي، لم يفهم الأسباب التي عصفت به، وهو ما يفتح أمامه باب الأمال من أجل رفع حالة التوقيف عنه، عندما يمثل أمام أعضاء اللجنة.

 

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