بعد خبر زواجها.. سكينة درابيل تخرج عن صمتها وتكشف الحقيقة ﻿

بعدما تداول مجموعة من النشطاء على المواقع التواصلية مقاطع فيديو يوم أمس الأحد للممثلة الكوميدية سكينة درابيل « فوق العمارية » مرتدية للقفطان المغربي، قائلين أنها عقدت قرانها، نفت الممثلة درابيل

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بعدما تداول مجموعة من النشطاء على المواقع التواصلية مقاطع فيديو يوم أمس الأحد للممثلة الكوميدية سكينة درابيل « فوق العمارية » مرتدية للقفطان المغربي، قائلين أنها عقدت قرانها، نفت الممثلة درابيل المعروفة « بمرات المصطفى » خبر زواجها.

وقالت الممثلة المذكورة عبر حساباتها الرسمية على الإنستغرام والفيسبوك « شكرا لناس مكناس على حسن ضيافتهم و كرمهم و على طريقتهم الاحتفالية بي على شكل عرس مغربي .. والله ما تزوجت ».

تجدر الإشارة، إلى أن سكينة درابيل اكتسبت شهرة واسعة عقب نجاحها في تأدية دورها على أكمل وجه في السيتكوم الرمضاني « الخاوة » لمخرجه ادريس الروخ.