بالفيديو.. حركة الإصبع لمشجع ودادي تشعل '' فيسبوك'' ﻿

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، قبل قليل، صورة ومقطع فيديو لأحد جماهير فريق الوداد البيضاوي على مدرجات ملعب أدرار خلال مباراة الجولة 13 من منافسات البطولة الاحترافية أمام نادي حسنية

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تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، قبل قليل، صورة ومقطع فيديو لأحد جماهير فريق الوداد البيضاوي على مدرجات ملعب أدرار خلال مباراة الجولة 13 من منافسات البطولة الاحترافية أمام نادي حسنية أكادير وهو ممتعض من أداء فريقه.

وعبرت الجماهير المغربية المتابعة للدوري الاحترافي عن استيائها لحركة الإصبع التي قام بها المشجع الودادي خلال الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء، جراء تأخر فريقه بهدف دون رد بواسطة اللاعب جلال الداودي.

ويظهر المشجع متأثرا بالمستوى الذي ظهر به بطل إفريقيا الذي فشل في هز شباك فريق حسنية أكادير رغم اعتماده على أبرز مهاجميه.