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ترامب يتخذ هذه الخطوة تمهيدا لنقل السفارة إلى القدس وإسرائيل تجري اتصالات

بتاريــخ : 25 دجنبر 2017 / 22:34 ترامب يتخذ هذه الخطوة تمهيدا لنقل السفارة إلى القدس وإسرائيل تجري اتصالات | دولي
ترامب يتخذ هذه الخطوة تمهيدا لنقل السفارة إلى القدس وإسرائيل تجري اتصالات
أعلنت تسيبي هوتوفلي نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي يومه الإثنين أن إسرائيل تتواصل ''مع عشر دول على الأقل'' لتنقل سفاراتها إلى القدس بعد قرار واشنطن الإعتراف بالمدينة عاصمة للدولة العبرية.

شوف تيفي

 أعلنت تسيبي هوتوفلي نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي يومه الإثنين أن إسرائيل تتواصل "مع عشر دول على الأقل" لتنقل سفاراتها إلى القدس بعد قرار واشنطن الإعتراف بالمدينة عاصمة للدولة العبرية.

 وقالت هوتوفلي للإذاعة العامة "نحن على اتصال بعشر دول على الأقل بعضها في أوروبا" لتنقل سفاراتها من تل أبيب إلى القدس، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة فرانس بريس. 

ولم تكشف المسؤولة الإسرائيلية أسماء الدول التي قد تتخذ هذه الخطوة، مكتفية بالقول إن « إعلان ترامب سيخلق تيارا لم نر حتى الآن سوى مقدماته ».

 وأوردت الإذاعة العامة نقلا عن مصادر دبلوماسية إسرائيلية أن هندوراس والفيليبين ورومانيا وجنوب السودان بين الدول التي قد تتخذ هذه الخطوة.

 لكنها أوضحت أن الأمر يقتصر حاليا على اتصالات ولا يشمل مفاوضات ملموسة لنقل سفارات هذه الدول الى القدس في موعد وشيك.

 وجدير بالذكر أن رئيس غواتيمالا جيمي موراليس قد أعلن الأحد أن بلاده ستنقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس، في قرار رحب به رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لكنه لقي تنديدا شديدا من قبل الفلسطينيين باعتباره "عملا مخزيا".

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ترامب خطوة نقل السفارة القدس شوف تيفي

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