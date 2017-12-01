عاجل..انتحار أب لثمانية أطفال بشفشاون بطريقة بشعة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن شخصا في عقده الخامس، أقدم على الانتحار شنقا قبل قليل من يومه الاثنين، داخل منزل أسرته المتواجد على مستوى دوار السعوديين بإقليم شفشاون.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن شخصا في عقده الخامس، أقدم على الانتحار شنقا قبل قليل من يومه الاثنين، داخل منزل أسرته المتواجد على مستوى دوار السعوديين بإقليم شفشاون.

وأكد المصدر ذاته أن الهالك متزوح وأب لثمانية أطفال، اختار إنهاء حياته بطريقة بشعة لأسباب مجهولة لم يتم بعد الكشف عنها.

وأوضح المصدر ذاته بأن مصالح الدرك الملكي التابعة لمنطقة باب برد، عاينت جثة الهالك التي تم نقلها إلى مستودع الأموات بمستشفى محمد الخامس بشفشاون لإخضاعها للتشريح الطبي .