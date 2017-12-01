بسبب أزمة النتائج .. الوداد يستعيد خدمات حارسه التاكناوتي مقابل هذا اللاعب ﻿

قرر الوداد البيضاوي إعادة حارس مرماه أحمد رضا التاكناوتي الذي يدافع عن ألوان اتحاد طنجة على سبيل الإعارة مقابل تسريح ياسين الخروبي للفريق ذاته.

شوف سبور

قرر الوداد البيضاوي إعادة حارس مرماه أحمد رضا التاكناوتي الذي يدافع عن ألوان اتحاد طنجة على سبيل الإعارة مقابل تسريح ياسين الخروبي للفريق ذاته.

ويعول الوداد على الميركاتو الشتوي لتعزيز حراسة مرماه من خلال استعادة حارس بقيمة وإمكانيات التاكناوتي الذي بصم على مستوى جيد خلال مرحلة الذهاب مما دفع الناخب الوطني الفرنسي هيرفي رونار لاستدعائه في المباريات الأخيرة المؤهلة لمونديال روسيا.

وحسب ما كشفت عنه يومية الصباح فإن التاكناوتي طالب رئيس القلعة الحمراء بالعودة لأحضان الفريق خلال الميركاتو الشتوي.

تجدر الإشارة، إلى أن النادي الأحمر يبصم على نتائج كارثية خلال ذهاب البطولة الوطنية الاحترافية، آخرُها الهزيمة المسجلة أمام حسنية أكادير برسم الجولة 13 بهدف دون مقابل.