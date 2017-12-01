أمراء الخليج في رحلة صيد بالمغرب ﻿

يقضي كل من ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة عطلتهما معا في منطقة بوعرفة جنوب شرق البلاد، حيث يمارسان رياضة القنص التي يحبانها.

"شوف تيفي"

يقضي كل من ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة عطلتهما معا في منطقة بوعرفة جنوب شرق البلاد، حيث يمارسان رياضة القنص التي يحبانها.

وحسب ما أوردته يومية أخبار اليوم في عددها الصادر ليوم غد الثلاثاء، فقد حل ولي العهد الإماراتي بالمنطقة منذ عدة أيام رفقة عدد من الشيوخ الإماراتيين ضمنهم الشيخ محمد بن راشد آل المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، والشيخ حميد النعيمي حاكم عجمان، ثم التحق بهم ملك البحرين الموجود بدوره بالمغرب في زيارة خاصة.

وأوضحت اليومية بأنه يعرف عن ولي العهد الإماراتي أنه يعشق المغرب، ناهيك عن كونه صديقا للملك محمد السادس منذ أن كانا يافعين، حيث التقيا وتشاركا مقاعد الدراسة في المدرسة المولوية بالرباط.