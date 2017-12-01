عــاجل:ضربة موجعة لروسيا قبل مونديال كأس العالم..رئيس الوزراء المكلف بالرياضة يُقدم استقالته ﻿

قدم فيتالي موتكو، نائب رئيس الوزراء الروسي المكلف بالرياضة ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم روسيا 2018، اليوم الإثنين، استقالته من رئاسة الاتحاد الروسي لكرة القدم.

شـــوف تيفي:

قدم فيتالي موتكو، نائب رئيس الوزراء الروسي المكلف بالرياضة ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم روسيا 2018، اليوم الإثنين، استقالته من رئاسة الاتحاد الروسي لكرة القدم.

وذكرت وكالة (تاس) الروسية للأنباء أن موتكو قرر الرحيل عن الجامعة الروسية لكرة القدم من أجل التفرغ لتنظيم المونديال وتطوير المنتخب الروسي خلال الأشهر الستة المقبلة قبل انطلاق المونديال.

وفي سياق متصل، رجحت بعض وسائل الإعلام الروسية أن يكون قرار استقالة موتكو من رئاسة الاتحاد الروسي لكرة القدم، راجعا إلى الضغط الشديد الذي تتعرض له كرة القدم الروسية بسبب قضية المنشطات، إضافة إلى توصيات اللجنة الأولمبية الدولية التي قررت استبعاد موتكو من المشاركة في الألعاب الأولمبية الشتوية المقبلة.

ومن المتوقع، بحسب وسائل الإعلام الروسية، أن يخلف موتكو في منصبه أليكسي سوروكين، المدير التنفيذي للجنة المنظمة لكأس العالم 2018