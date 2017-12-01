الراقي حاضر أمام بركان ومابيدي يغيب عن النسور ﻿

كشفت مصادر رجاوية، اليوم الإثنين، أن المدرب خوان كارلوس غاريدو، أخبر عصام الراقي عميد الفريق مباشرة بعد نهاية الحصة التدريبة، أنه سيكون ضمن اللائحة المؤهلة للمشاركة في مباراة نادي نهضة بركان برسم

" شوف سبور" : رشيد محمودي

كشفت مصادر رجاوية، اليوم الإثنين، أن المدرب خوان كارلوس غاريدو، أخبر عصام الراقي عميد الفريق مباشرة بعد نهاية الحصة التدريبة، أنه سيكون ضمن اللائحة المؤهلة للمشاركة في مباراة نادي نهضة بركان برسم الجولة 14 من منافسات البطولة الاحترافية.

وأفادت ذات المصادر، أنه في الوقت الذي سيكون بإمكان الراقي العودة للتشكيلة الرسمية سيغيب ليما مابيدي لاعب وسط الميدان لمدة أسبوعين بسبب الإصابة التي ألمت به خلال مباراته أمام نادي شباب الريف الحسيمي.

تجدر الإشارة إلى أن بدر بانون هو الآخر، سيغيب عن النسور لمدة 10 أيام.