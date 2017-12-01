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خطير.. الماغودي لـ '' شوف سبور'' مدربو البطولة الوطنية تحولوا إلى سماسرة

بتاريــخ : 25 دجنبر 2017 / 18:50 خطير.. الماغودي لـ شوف سبور مدربو البطولة الوطنية تحولوا إلى سماسرة | سبور
خطير.. الماغودي لـ '' شوف سبور'' مدربو البطولة الوطنية تحولوا إلى سماسرة
قال أحمد الماغودي الناقد والصحافي الرياضي، اليوم الإثنين، أن بعض المدربين المغاربة ابتعدوا عن تدريب وتكوين الفرق الوطنية ليتحولوا إلى سماسرة داخل البطولة الاحترافية همهم الوحيد تحقيق النتائج عن

'' شوف سبور'' : رشيد محمودي

قال أحمد الماغودي الناقد والصحافي الرياضي، اليوم الإثنين، أن بعض المدربين المغاربة ابتعدوا عن تدريب وتكوين الفرق الوطنية ليتحولوا إلى سماسرة داخل البطولة الاحترافية همهم الوحيد تحقيق النتائج عن طريق التعاقد مع لاعبين جاهزين.

وأفاد الماغودي في تصريح لـ '' شوف سبور''، أن الكثير من المدربين تحولوا إلى سماسرة في طريقة بحثهم عن النتائج الإيجابية، ومباشرة بعد حصد الهزائم يتم إقالتهم مباشرة من مهامهم داخل الفريق.

وذكر الناقد والصحافي الرياضي، بملف المدرب بادو الزاكي بعد إقالته من فريق اتحاد طنجة معتبرا أنه قرار غير صائب وكان من المفروض أن يمنح له الوقت الكافي لتدارك الموقف كباقي المدربين الذين تمت إقالتهم قبل نهاية الشطر الأول من منافسات البطولة الاحترافية، لدرجة أن هناك من تمت إقالته بسبب حسابات سياسية.

وتابع قائلا :'' الحقيقة المرة هي أن الأندية الوطنية تفتقد لاستراتيجية معينة بغلاف مالي وزمني محدد يتم إتباعه باحترافية... والفريق الوحيد الذي ينهج برنامجا احترافيا هو الفتح الرباطي''.

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شوف سبور المغرب الماغودي البطولة الاحترافية

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