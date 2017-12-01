عمر بلافريج للعثماني: ما هو رأي الحكومة في المساواة بين الرجل والمراة؟ ﻿

وجه النائب البرلماني عن فيدرالية اليسارعمر بلافريج، ، سؤالا لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني في الجلسة الشهرية للأسئلة الشفهية بمجلس النواب مساء اليوم، وسأله عن رأي الحكومة حول المساواة

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وجه النائب البرلماني عن فيدرالية اليسارعمر بلافريج، ، سؤالا لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني في الجلسة الشهرية للأسئلة الشفهية بمجلس النواب مساء اليوم، وسأله عن رأي الحكومة حول المساواة الحقيقية بين الرجل والمرأة على مستوى القانون والمجتمع، مشيرا إلى أنه "يجب الانتقال من المجتمع الذكوري إلى مجتمع عصري يتقاسم الزوجين مسؤولية البيت وتربية الأطفال".

وفي رد رئيس الحكومة قال " لدينا هوية وثوابت ينبغي احترامها"، مؤكدا أن "القانون التنظيمي للمالية أتى بمقتضيات متيحة للنوع ، ونأخذ بعين الاعتبار لحاجيات المرأة".