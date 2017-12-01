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العثماني: هذه هي حصيلة الخطة الحكومية للمساواة ''إكرام1''

بتاريــخ : 25 دجنبر 2017 / 18:09 العثماني: هذه هي حصيلة الخطة الحكومية للمساواة إكرام1 | بوليتيك
العثماني: هذه هي حصيلة الخطة الحكومية للمساواة ''إكرام1''
أوضح رئيس الحكومة سعد الدين العثماني في كلمة جوابه عن محور المسألة النسائية في المغرب ضمن الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، بأن الخطة الحكومية للمساواة الأولى ''إكرام1'' 2012-2016، التي أعدتها

شوف تيفي:

أوضح رئيس الحكومة سعد الدين العثماني في كلمة جوابه عن محور المسألة النسائية في المغرب ضمن الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، بأن الخطة الحكومية للمساواة الأولى ''إكرام1'' 2012-2016، التي أعدتها وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية بتنسيق مع مختلف القطاعات الحكومية، مكنت من تحقيق جملة من الإنجازات والمكتسبات لفائدة المرأة المغربية، حيث شكلت إطارا لتحقيق إلتقائية مختلف المبادرات المتخذة لإدماج مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات الوطنية وبرامج التنمية.

وأضاف العثماني أن الخطة تضمنت إجراءات دقيقة لتنزيل المساواة ومكافحة كل أشكال التمييز والعنف وتمكين النساء، من خلال 8 مجالات أولوية و24 هدفا، و156 إجراء رئيسيا، وعددا من المؤشرات النوعية والكمية للتقييم.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن أهمية هذه الحصيلة تتمثل كذلك في أثرها على السياسات العمومية والتي أفرزت هاجس مأسسة المساواة على مستوى مجموعة من القطاعات عبر خلق آليات أو إطلاق استراتيجيات قطاعية تؤسس لثقافة التخطيط المدمج للنوع.

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شوف تيفي العثماني إكرام1 إجراءات المساواة

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