عاجل..والدة هشام مشتري المتهم في جريمة البرلماني المقتول مرداس هجمات على محامية حمزة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدرها أن والدة هشام مشتري المتهم الرئيسي في ملف البرلماني المقتول مرداس، هاجمت قبل قليل من يومه الإثنين، محامية ''حمزة''، وعبرت عن غضبها الشديد منها لأنها حسب تعبيرها كانت وراء

''شوف تيفي''



علمت ''شوف تيفي'' من مصدرها أن والدة هشام مشتري المتهم الرئيسي في ملف البرلماني المقتول مرداس، هاجمت قبل قليل من يومه الإثنين، محامية ''حمزة''، وعبرت عن غضبها الشديد منها لأنها حسب تعبيرها كانت وراء وقوع فتنة بين ''حمزة'' و''هشام''.



وأكد المصدر ذاته بأن والدة هشام مشتري المسنة، وبعد أن شاهدت المحامية أمام بوابة محكمة الاستئناف، أقدمت على انتقادها ووجهت لها اللوم قائلة: ''بعدي ليا من ولادي''.



وأشار ذات المصدر إلى أن جلسة اليوم، عرفت كذلك حضور والد هشام مشتري وعمه، مشيرا إلى أن شقيقات مشتري حضرن كالعادة لتقديم الدعم المعنوي والنفسي له.