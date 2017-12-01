العثماني يسرد إنجازات الحكومة لمحاربة العنف ضد النساء، وتحسين الوضع الاقتصادي للمرأة المغربية ﻿

قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني في افتتاح الجلسة البرلمانية التي انطلقت اشغالها قبل قليل أن الحكومة تقوم بما يجب لمحاربة العنف ضد النساء في المغرب، وذلك عبر آليات اقتصادية واجتماعية كثيرة.

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قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني في افتتاح الجلسة البرلمانية التي انطلقت اشغالها قبل قليل أن الحكومة تقوم بما يجب لمحاربة العنف ضد النساء في المغرب، وذلك عبر آليات اقتصادية واجتماعية كثيرة.

وذكر العثماني المنجزات التي بصمت عليها الحكومة للنهوض بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي للمرأة المغربية وتمكينها من محاور مهمة، كوضع مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء في البرلمان، والتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة ،77 الف أرملة استفادت من الدعم، ثم إحداث جائزة التميز للنساء المغربيات ، إضافة إلى أن 40 من المقاولات كلها خاصة بالنساء الفقيرات، حماية النساء وتعزيز حقوقهن وتمكينهن اقتصاديا وفق مقاربة تشاركية، ساهمت فيها العديد من القطاعات الحكومية وجمعيات المجتمع المدني.

وأشار العثماني إلى أن أهداف الحكومة تحيين خطة العمل الوطني في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان استملت النهوض بحقوق المرأة والإسراع بالمناصفة والإنصاف، وتفعيل مقاربة النوع وطنيا، ثم تعزيز ثقافة المساواة في المجتمع، وتعزيز خطة الحكومة إكرام 2، والإسراع بقانون محاربة العنف ضد النساء، وتجريم التحرش الجنسي.

وقال العثماني إن الحكومة بعد اعتمادها مقاربة النوع تعزز حضور المرأة في الإدارة فقد انتقلت نسبة تواجد المرأة في الإدارة من 38 في المائة إلى 40 في المائة في غضون سنوات قليلة، كذلك في المناصب العليا 15 فقد انتقلت النسبة من 15 في المائة إلى 22 في المائة في غضون 4 سنوات .

يذكر أن الجلسة يحضرها وفد من البرلمان من دولة بوركينا فاصو الذي يزور المغرب لتعزيز التعاون بين المؤسستين.