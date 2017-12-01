عاجل..ابن أخت هشام مشتري المتابع في ملف مرداس: ''خالي بعد الجريمة قاليا سير العروبية'' ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدرها الخاص أن ''حمزة'' المتابع في قضية البرلماني المقتول مرداس، أكد قبل قليل من يومه الإثنين، أن خاله هشام مشتري المتهم الرئيسي، وفور ارتكابه الجريمة، طلب منه مغادرة المدينة

''شوف تيفي''



علمت ''شوف تيفي'' من مصدرها الخاص أن ''حمزة'' المتابع في قضية البرلماني المقتول مرداس، أكد قبل قليل من يومه الإثنين، أن خاله هشام مشتري المتهم الرئيسي، وفور ارتكابه الجريمة، طلب منه مغادرة المدينة والتوجه إلى إحدى القرى.



وأشار ذات المصدر أن ''حمزة ''، أكد للقاضي أن خاله يقوم بكراء سيارة ''داسيا'' بشكل مستمر خلال رحلاته للصيد، مشيرا إلى أن مشتري كان يقوم بكراء هذا النوع من السيارات حتى لا يأخذ معه بعض أصدقائه.



وأبرز ''حمزة'' بأنه تفاجأ ليلة الجريمة بخاله، وهو يطلب منه قيادة السيارة حتى يأخذ معه مجموعة من أصدقائه في رحلة صيد، وهو الأمر الذي لم يعتد القيام به.