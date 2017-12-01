إمام مغربي يفضح تلاعب مجازر إسلامية في بيع اللحم الحلال ﻿

كشف إمام مغربي، مؤخرا، عن فضيحة من العيار الثقيل، تتمثل في وقوفه على تلاعب مجازر إسلامية بإيطاليا في بيع اللحم الحلال.

"شوف تيفي"

كشف إمام مغربي، مؤخرا، عن فضيحة من العيار الثقيل، تتمثل في وقوفه على تلاعب مجازر إسلامية بإيطاليا في بيع اللحم الحلال.

وحسب ما كشفت عنه مصادر إعلامية مهتمة بشؤون الجالية المغربية بالديار الأوروبية، فإن حادثة غريبة وقعت لإمام مغربي مقيم بنواحي مدينة ميلانو بإيطاليا أثناء دخوله أحد محلات بيع اللحم الحلال بنفس المدينة، حيث لاحظ وجود بعض "الإوز" غير مذبوح بالطريقة الإسلامية داخل ثلاجة زجاجية، ودفعه الفضول للاستفسار من صاحب المحل الذي أكد له أن الأمر يتعلق بخطأ في التوزيع.

وأشارت ذات المصادر أن الإمام المغربي، عبر عن غضبه الشديد من المراكز الإسلامية التي تمنح رخص الذبح الحلال لبعض المجازر دون مراقبتها.