 حفل تأبيني لأحد الاستقلاليين البارزين بفــاس يحضره ''نزار بركة'' وسط حشود غفيرة و''شباط'' أكـبر الغائبين ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالفيديو.. ردة فعل مجنونة من معلق إيطالي بعد هدف بنعطية‎ | بووز

بالفيديو.. ردة فعل مجنونة من معلق إيطالي بعد هدف بنعطية‎

المجلس الأعلى للحسابات يوصي بالحرص على إرجاع الأحزاب للمبالغ غير المستحقة أو غير المستعملة من الدعم الممنوح لها برسم الإستحقاقات الإنتخابية السابقة | بوليتيك

المجلس الأعلى للحسابات يوصي بالحرص على إرجاع الأحزاب للمبالغ غير المستحقة أو غير المستعملة من

تقرير بي إن سبورت.. الصحافة الإيطالية تتغنى بمدافع يوفنتوس المغربي مهدي بنعطية | بووز

تقرير ''بي إن سبورت''.. الصحافة الإيطالية تتغنى بمدافع يوفنتوس المغربي مهدي بنعطية

زلـزال الداخـلية.. 300 رجــل سلــطة ممنــوعون من السـفر.. | بوليتيك

زلـزال الداخـلية.. 300 رجــل سلــطة ممنــوعون من السـفر..

بعد خبر زواجها.. سكينة درابيل تخرج عن صمتها وتكشف الحقيقة | ثقافة و فنون

بعد خبر زواجها.. سكينة درابيل تخرج عن صمتها وتكشف الحقيقة

ترامب يتخذ هذه الخطوة تمهيدا لنقل السفارة إلى القدس وإسرائيل تجري اتصالات | دولي

ترامب يتخذ هذه الخطوة تمهيدا لنقل السفارة إلى القدس وإسرائيل تجري اتصالات

عاجل..انتحار أب لثمانية أطفال بشفشاون بطريقة بشعة | حوادث و حقوق

عاجل..انتحار أب لثمانية أطفال بشفشاون بطريقة بشعة

المجلس الأعلى للحسابات يطالب منتخبين بالإدلاء بوثائق الإثبات بشأن مصاريف ومصادر تمويل حملاتهم الانتخابية خلال اقتراعي 4 و17 شتنبر 2015 | بوليتيك

المجلس الأعلى للحسابات يطالب منتخبين بالإدلاء بوثائق الإثبات بشأن مصاريف ومصادر تمويل حملاتهم

بالفيديو..تسريب لقطات من فيديو كليب رضوان برحيل‎ | بووز

بالفيديو..تسريب لقطات من فيديو كليب رضوان برحيل‎

عن الدعم العمومي للصحافة المغربية وأشياء أخرى..

حفل تأبيني لأحد الاستقلاليين البارزين بفــاس يحضره ''نزار بركة'' وسط حشود غفيرة و''شباط'' أكـبر الغائبين

بتاريــخ : 25 دجنبر 2017 / 16:52 حفل تأبيني لأحد الاستقلاليين البارزين بفــاس يحضره نزار بركة وسط حشود غفيرة وشباط أكـبر الغائبين | بوليتيك
حفل تأبيني لأحد الاستقلاليين البارزين بفــاس يحضره ''نزار بركة'' وسط حشود غفيرة و''شباط'' أكـبر الغائبين
انطلق قبل قليل الحفل التأبيني للمرحوم الدكتور ''عبد العزيز حليلي''، الذي نظمته رابطة أساتذة التعليم العالي و جمعية المستشارين الاستقلاليين بتنسيق مع شعبة اللغة العربية بكلية الآداب ظهر المهراز،

''شــوف تيفي''

 انطلق قبل قليل الحفل التأبيني للمرحوم الدكتور ''عبد العزيز حليلي''، الذي نظمته رابطة أساتذة التعليم العالي و جمعية المستشارين الاستقلاليين بتنسيق مع شعبة اللغة العربية بكلية الآداب ظهر المهراز، يومه الإثنين 25 دجنبر 2017 ، وذلك بقاعة مركب الحرية بفاس.

 وحسب موفد ''شوف تيفي'' فقد عرف الحفل حضورا مكثفا لأبرز قادة و مناضلي حزب الاستقلال جهويا و وطنيا، على رأسهم الأمين العام لحزب الاستقلال ''نزار بركة''، و ''عبد القادر الكيحل'' فيما سجل الحضور غياب ''حميد شباط'' الأمين العام السابق لحزب الاستقلال وعمدة فاس السابق أيضا وسط تساؤل العديد من مناضلي ومناضلات الحزب بالعاصمة العلمية .

هــذا ويعتبر هذا الحفل التأبيني الأول من نوعه بفاس عقب انتخاب '' نزار بركة'' أمينا عاما للحزب، إذ من شأنه أن يوحد صفوف الاستقلاليين من جديد و أن يعطي أيضا دفعة جديدة للنهوض بمختلف هياكل الحزب كما من شأنه أيضا أن يفسر كل ما قيل في حق الحزب من انشقاقات و انقسامات داخل المدينة التي كانت محسوبة على زعيم الحزب السابق .

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي حزب الاستقلال فاس الحزب نزار بركة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

المجلس الأعلى للحسابات يوصي بالحرص على إرجاع الأحزاب للمبالغ غير المستحقة أو غير المستعملة من الدعم الممنوح لها برسم الإستحقاقات الإنتخابية السابقة | بوليتيك

المجلس الأعلى للحسابات يوصي بالحرص على إرجاع الأحزاب للمبالغ غير المستحقة أو غير المستعملة من الدعم الممنوح لها برسم الإستحقاقات الإنتخابية السابقة

زلـزال الداخـلية.. 300 رجــل سلــطة ممنــوعون من السـفر.. | بوليتيك

زلـزال الداخـلية.. 300 رجــل سلــطة ممنــوعون من السـفر..

المجلس الأعلى للحسابات يطالب منتخبين بالإدلاء بوثائق الإثبات بشأن مصاريف ومصادر تمويل حملاتهم الانتخابية خلال اقتراعي 4 و17 شتنبر 2015 | بوليتيك

المجلس الأعلى للحسابات يطالب منتخبين بالإدلاء بوثائق الإثبات بشأن مصاريف ومصادر تمويل حملاتهم الانتخابية خلال اقتراعي 4 و17 شتنبر 2015

مجلس جطو يصدر تقاريره حول تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية ومصاريف المترشحين الخاصة بحملاتهم الانتخابية | بوليتيك

مجلس جطو يصدر تقاريره حول تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية ومصاريف المترشحين الخاصة بحملاتهم الانتخابية

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..300 رجل سلطة ممنوعون من السفر خارج المغرب | شوف الصحافة
منذ 50 دقيقة

بالفيديو..300 رجل سلطة ممنوعون من السفر خارج المغرب

من كاستينغ ستانداب..مواهب من فاس محيحين مع أغاني الستاتي بالبندير | خارج البلاطو

من كاستينغ ستانداب..مواهب من فاس محيحين مع أغاني الستاتي بالبندير

بالفيديو..تفاصيل مثيرة وجديدة في قضية البرلماني المقتول عبد اللطيف مرداس‎ | حصاد اليوم

بالفيديو..تفاصيل مثيرة وجديدة في قضية البرلماني المقتول عبد اللطيف مرداس‎

تصريح طريف ..مغربي حلم أغرب حلمة ..شوفو كيفاش طبقها | بــووز

تصريح طريف ..مغربي حلم أغرب حلمة ..شوفو كيفاش طبقها

﻿

آخر المستجدات

بالفيديو.. ردة فعل مجنونة من معلق إيطالي بعد هدف بنعطية‎ | بووز
منذ 42 دقيقة

بالفيديو.. ردة فعل مجنونة من معلق إيطالي بعد هدف بنعطية‎

المجلس الأعلى للحسابات يوصي بالحرص على إرجاع الأحزاب للمبالغ غير المستحقة أو غير المستعملة من الدعم الممنوح لها برسم الإستحقاقات الإنتخابية السابقة | بوليتيك

المجلس الأعلى للحسابات يوصي بالحرص على إرجاع الأحزاب للمبالغ غير المستحقة أو غير المستعملة من

تقرير بي إن سبورت.. الصحافة الإيطالية تتغنى بمدافع يوفنتوس المغربي مهدي بنعطية | بووز

تقرير ''بي إن سبورت''.. الصحافة الإيطالية تتغنى بمدافع يوفنتوس المغربي مهدي بنعطية

زلـزال الداخـلية.. 300 رجــل سلــطة ممنــوعون من السـفر.. | بوليتيك

زلـزال الداخـلية.. 300 رجــل سلــطة ممنــوعون من السـفر..

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.