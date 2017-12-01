حفل تأبيني لأحد الاستقلاليين البارزين بفــاس يحضره ''نزار بركة'' وسط حشود غفيرة و''شباط'' أكـبر الغائبين ﻿

انطلق قبل قليل الحفل التأبيني للمرحوم الدكتور ''عبد العزيز حليلي''، الذي نظمته رابطة أساتذة التعليم العالي و جمعية المستشارين الاستقلاليين بتنسيق مع شعبة اللغة العربية بكلية الآداب ظهر المهراز،

''شــوف تيفي''

انطلق قبل قليل الحفل التأبيني للمرحوم الدكتور ''عبد العزيز حليلي''، الذي نظمته رابطة أساتذة التعليم العالي و جمعية المستشارين الاستقلاليين بتنسيق مع شعبة اللغة العربية بكلية الآداب ظهر المهراز، يومه الإثنين 25 دجنبر 2017 ، وذلك بقاعة مركب الحرية بفاس.

وحسب موفد ''شوف تيفي'' فقد عرف الحفل حضورا مكثفا لأبرز قادة و مناضلي حزب الاستقلال جهويا و وطنيا، على رأسهم الأمين العام لحزب الاستقلال ''نزار بركة''، و ''عبد القادر الكيحل'' فيما سجل الحضور غياب ''حميد شباط'' الأمين العام السابق لحزب الاستقلال وعمدة فاس السابق أيضا وسط تساؤل العديد من مناضلي ومناضلات الحزب بالعاصمة العلمية .

هــذا ويعتبر هذا الحفل التأبيني الأول من نوعه بفاس عقب انتخاب '' نزار بركة'' أمينا عاما للحزب، إذ من شأنه أن يوحد صفوف الاستقلاليين من جديد و أن يعطي أيضا دفعة جديدة للنهوض بمختلف هياكل الحزب كما من شأنه أيضا أن يفسر كل ما قيل في حق الحزب من انشقاقات و انقسامات داخل المدينة التي كانت محسوبة على زعيم الحزب السابق .