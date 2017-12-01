عاجل..هذا ما قرره القاضي بخصوص ملف البرلماني المقتول مرداس ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدرها أن القاضي المكلف بالبث في ملف قضية البرلماني عبد اللطيف مرداس بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، قرر قبل قليل من يومه الإثنين، تأجيل النظر في الملف إلى غاية 8 يناير 2018.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدرها أن القاضي المكلف بالبث في ملف قضية البرلماني عبد اللطيف مرداس بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، قرر قبل قليل من يومه الإثنين، تأجيل النظر في الملف إلى غاية 8 يناير 2018.

وأكد المصدر ذاته بأن جلسة اليوم، كانت مهمة، وتم خلالها الكشف عن مجموعة من النقاط بعد الاستماع لكل من المدعوة رقية والملقبة بـ "الشوافة"، وأيضا إلى حمزة ابن أخت المتهم الرئيسي في الجريمة هشام مشتري.

تجدر الإشارة إلى أن الجلسات الثلاثة الأخيرة، تم خلالها الاستماع إلى جميع المتابعين في هذا الملف ومن بينهم "وفاء" أرملة الضحية التي اعترفت بربطها لعلاقة جنسية مع المتهم الرئيسي هشام مشتري.