عاجل.. بعدما غرقوا حمزة: شوفو شنو طلب مشتري المتهم في ملف البرلماني المقتول مرداس من الأم ديالو ﻿

بالموازاة مع تصريحات ''حمزة'' المتهم في ملف البرلماني المقتول مرداس، و التي كشف من خلالها عن تورط خاله في الجريمة وقتله للبرلماني وتغيير ترقيم سيارة ''داسيا''، قام هشام مشتري وسط جلسة المحاكمة بتوجيه

"شوف تيفي"

بالموازاة مع تصريحات "حمزة" المتهم في ملف البرلماني المقتول مرداس، و التي كشف من خلالها عن تورط خاله في الجريمة وقتله للبرلماني وتغيير ترقيم سيارة "داسيا"، قام هشام مشتري وسط جلسة المحاكمة بتوجيه كلامه لوالدته الحاضرة بعين المكان، داعيا إياها إلى الصلاة والدعاء من أجله، قائلا:"صلي ودعي معايا"، ما دفعها إلى الرد عليه بالقول: "الله يبين ليك الحق..الله يبين ليك الحق".

وأبرز مصدر "شوف تيفي" أن مشتري، طلب من والدته أن تجلب له خلال الجلسة المقبلة حزاما، نظرا لمعاناته من ألم على مستوى الظهر.

وأشارالمصدر ذاته إلى أن والدة هشام مشتري، عبرت خلال الجلسة عن غضبها من ابنتها والدة "حمزة"، بسبب تلعثم هذا الأخير في الكلام وعدم كشفه عن المعطيات الكاملة.

تجدر الإشارة إلى أن القاعة رقم 7 بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، تشهد في هذه اللحظات من يومه الإثنين، مجريات محاكمة المتابعين في ملف البرلماني المقتول مرداس.