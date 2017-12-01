عاجل..الشوافة المتهمة في ملف مرداس:'' هشام ووفاء تلاقاو عندي وراجلها كان شاك فيها'' ﻿

أكد مصدر لـ ''شوف تيفي'' أن رقية ''الشوافة''، كشفت قبل قليل من يومه الإثنين، خلال جلسة المحاكمة بمحكمة الاستنئاف بالبيضاء، بأن منزلها، شهد لقاء جمع بين ''وفاء'' أرملة البرلماني المقتول مرداس، وعشيقها

''شوف تيفي''

أكد مصدر لـ ''شوف تيفي'' أن رقية ''الشوافة''، كشفت قبل قليل من يومه الإثنين، خلال جلسة المحاكمة بمحكمة الاستنئاف بالبيضاء، بأن منزلها، شهد لقاء جمع بين ''وفاء'' أرملة البرلماني المقتول مرداس، وعشيقها هشام مشتري المتهم الرئيسي في هذه الجريمة.

وأشار المصدر ذاته أن رقية، أكدت على أن اللقاء الذي جمع بين مشتري ووفاء دامت مدته حوالي 10 دقائق، قام خلالها مشتري بتوجيه ''السلام'' إلى وفاء وإلى ابنها الصغير، نافية في الوقت نفسه علمها بوجود علاقة بينهما.

وأكدت ''رقية'' يضيف ذات المصدر أن الضحية ''مرداس''، كان يشك في ارتباط ''وفاء'' بشخص آخر، مشيرة إلى أن هذه الأخيرة كانت تلجأ إليها للقيام بما يسمى بـ ''اللدون''.