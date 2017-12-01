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الكنائس تقرر إلغاء الاحتفال بأعياد الميلاد بفلسطين احتجاجا على قرار أمريكا اعتبار القدس عاصـمة لإسرائـيل

بتاريــخ : 25 دجنبر 2017 / 16:28 الكنائس تقرر إلغاء الاحتفال بأعياد الميلاد بفلسطين احتجاجا على قرار أمريكا اعتبار القدس عاصـمة لإسرائـيل | دولي
الكنائس تقرر إلغاء الاحتفال بأعياد الميلاد بفلسطين احتجاجا على قرار أمريكا اعتبار القدس عاصـمة لإسرائـيل
اعتقلت قوات الاحتلال عشرات الفلسطينيين في مناطق عدة بالضفة الغربية المحتلة تركزت في محافظة نابلس (شمالي الضفة)، وعشية إحياء أعياد الميلاد قررت الكنائس في فلسطين إلغاء مظاهر الاحتفال احتجاجا على

"شــوف تيفي"

اعتقلت قوات الاحتلال عشرات الفلسطينيين في مناطق عدة بالضفة الغربية المحتلة تركزت في محافظة نابلس (شمالي الضفة)، وعشية إحياء أعياد الميلاد قررت الكنائس في فلسطين إلغاء مظاهر الاحتفال احتجاجا على قرار أمريكا اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.

 وفي هذا الصـدد اعتقل الاحتلال صبيحة اليوم عشرة فلسطينيين من محافظة نابلس (شمالي الضفة) بينهم ثمانية من بلدة قصرة، وكان الاحتلال قد أغلق أمس المدخل الرئيسي لقرية اللبن الشرقية جنوبي نابلس، وأفادت مصادر محلية وشهود عيان بأن الاحتلال قد شدد قبضته العسكرية على القرية، عبر نصب بوابة حديدية ووضع مكعبات خرسانية في أطراف الحي الشرقي للقرية بمحاذاة منازل المواطنين، حسب ما أورده موقع "الجزيرة نت".

هــذا واعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم عددا من أبناء بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة، وأفاد مصدر محلي بأنه جرى اقتياد المعتقلين إلى مركز توقيف وتحقيق في مدينة القدس.

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