وفاة الأمريكي بوب جفنيز مصمم ''توم وجيري'' أشهر الرسوم الكارتونية في العالم ﻿

توفي المصمم الأمريكي بوب جفنيز، الذي رسم توم وجيري وصمم أشهر الشخصيات الكرتونية وأعاد تصميم شخصية باغز باني الشهيرة، عن عمر يناهز 99 عاما، ودامت حياة جفنيز المهنية لأكثر من 60 عاما، حيث عمل مصمما

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توفي المصمم الأمريكي بوب جفنيز، الذي رسم توم وجيري وصمم أشهر الشخصيات الكرتونية وأعاد تصميم شخصية باغز باني الشهيرة، عن عمر يناهز 99 عاما، ودامت حياة جفنيز المهنية لأكثر من 60 عاما، حيث عمل مصمما للرسوم المتحركة مع أكبر الشركات في هذه الصناعة منها ديزني و''Warner Bros'' و''Hanna-Barbera''.

بوب جفنيز قام في طوال تلك السنوات بتصميم أبرز الشخصيات الكرتونية مثل ''توم وجيري'' و''البطة دافي'' و''ألفين أند ذا شيبمانكس'' و''باباي''، فضلا عن تصميم شخصية ''باغز باني'' الشهيرة.

خبر وفاته كما نشره موقع ''روسيا اليوم'' أكدته ابنته ماريانا جفنيز عبر صفحتها على فيسبوك.

يذكر أن جفنيز بدأ حياته المهنية في ديزني عام 1937، حيث أصبح مشهورا بعمله على شخصية ''دونالد داك'' و''بياض الثلج''، وانضم بعد ذلك إلى ''Warner Bros'' في عام 1940، حيث أصبح مشهورا بتصميمه شخصية ''باغز باني''.