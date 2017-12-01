مثير..هذا ما تنبأت به العرافة الشهيرة فانغا بخصوص سنة 2018 ﻿

قبل انتهاء سنة 2017 بأيام قليلة، استغلت صحيفة ''Daily Mail'' البريطانية هذه المناسبة، يومه الإثنين، وكشفت عن توقعات ''فانغا'' العرافة البلغارية الشهيرة الخاصة بسنة 2018.

"شوف تيفي"

قبل انتهاء سنة 2017 بأيام قليلة، استغلت صحيفة "Daily Mail" البريطانية هذه المناسبة، يومه الإثنين، وكشفت عن توقعات "فانغا" العرافة البلغارية الشهيرة الخاصة بسنة 2018.

وأكدت الصحيفة البريطانة بأن العرافة وقبل وفاتها، تنبأت بأن الصين ستصبح سنة 2018 الدولة العظمى على الأرض، وستتفوق على الولايات المتحدة في الناتج المحلي الإجمالي، وفي النفوذ العالمي، وأيضا بتراجع الدول النفطية عقب اكتشاف "نوع جديد من الطاقة" على كوكب الزهرة.

وأشارت ذات الصحيفة بأن ما تنبأت به "فانغا" يبقى وقوعه مستعبدا لأن الصين وبالرغم من قدرتها الاقتصادية الكبيرة، فإنها لن تتمكن من تجاوز الولايات المتحدة الأمريكية، مبرزة أن العثور على نوع جديد من الطاقة بكوكب الزهرة هو أمر مستحيل لأنه لا وجود لمخططات خلال السنوات المقبلة تهدف إلى إرسال بعثات إلى الكوكب المذكور من أجل استكشافه.

تجدر الإشارة إلى أن العرافة البلغارية، تنبأت سابقا حسب ما كشفت عنه وسائل إعلام بالعديد من الأمور التي وقعت بالمستقبل ومن بينها سقوط برجي التجارة وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي.