عاجل..هذا ما يقع داخل القاعة رقم 7 قبل انطلاق محاكمة المتابعين في ملف البرلماني المقتول مرداس ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدرها أن الأربعة المتابعين في قضية قتل البرلماني عبد اللطيف مرداس، تم إدخالهم قبل قليل من يومه الإثنين، إلى القاعة رقم 7 بمحكمة الاستئناف بالبيضاء.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدرها أن الأربعة المتابعين في قضية قتل البرلماني عبد اللطيف مرداس، تم إدخالهم قبل قليل من يومه الإثنين، إلى القاعة رقم 7 بمحكمة الاستئناف بالبيضاء.

وأكد المصدر ذاته بأن جلسة المحكامة، ستنطلق في هذه اللحظات، مشيرا إلى أن أفرادا من أسر المتابعين، حلوا بالمحكمة منذ صباح اليوم، وخاصة إخوة المتهم الرئيسي هشام مشتري.

وأشار ذات المصدر إلى أن الأجواء إلى حدود اللحظة عادية داخل القاعة، مبرزا أن "رقية" الشوافة صديقة "وفاء" أرملة الضحية، ومباشرة بعد دخولها للقاعة تبادلت الحديث مع ابنتها وزوجها.