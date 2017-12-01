نايضة قدام مجلس جماعة أكادير، طاكسيات صغيرة تحاصر المبنى وها علاش ﻿

احتجت مجموعة من التنظيمات النقابية لسائقي ومستغلي سيارات الأجرة الصغيرة بأكادير أمام مقر قصر بلدية أكادير ''للتنديد بما وصفوه بالسياسة التي ينهجها المجلس البلدي لأكادير تجاه قطاع سيارات الأجرة

شوف تيفي:

احتجت مجموعة من التنظيمات النقابية لسائقي ومستغلي سيارات الأجرة الصغيرة بأكادير أمام مقر قصر بلدية أكادير "للتنديد بما وصفوه بالسياسة التي ينهجها المجلس البلدي لأكادير تجاه قطاع سيارات الأجرة الصغيرة" الامر الذي شل حركة المرور بالمدينة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم.

ووفقا لمصادر شوف تيفي فإن أسباب هذه الوقفة التي حضرها عشرات سائقي سيارات الأجرة، تعود إلى معاناة مهنيي القطاع من عدة مشاكل، أبرزها عدم إحداث محطات وقوف خاصة بسيارات الأجرة الصغيرة بالمنطقة السياحية من طرف المجلس الجماعي لأكادير رغم المراسلات التي تم توجيهها للجهات المعنية.

وذكر بلاغ مشترك صدر عن التنظيمات النقابية أن "هذا الوضع يؤدي إلى سحب رخص الثقة من السائقين من طرف مصالح الأمن لمعاقبتهم وحرمانهم من العمل لمدة أسبوع كامل نتيجة عدم إحداث محطات خاصة لوقوف سيارات الأجرة الصغيرة بالمنطقة السياحية".

كما عبر المهنيون في البلاغ "إعطاء مجلس المدينة لأهمية خاصة لملف الإشهار فوق سطح سيارات الأجرة الصغيرة رغم رفضه من طرف مهنيي سيارات الأجرة، وذلك عوض الانكباب على حل المشاكل الحقيقية التي يعيشها القطاع".