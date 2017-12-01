مجلس المستشارين يسائل العثماني حول سياسة الأجور ﻿

يعقد مجلس المستشارين، يوم غد الثلاثاء، جلسة عمومية من المنتظر أن تخصص للرد على أسئلة المستشارين حول موضوعي معالجة التفاوتات المجالية والسياسة الأجرية بالمغرب.

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يعقد مجلس المستشارين، يوم غد الثلاثاء، جلسة عمومية من المنتظر أن تخصص للرد على أسئلة المستشارين حول موضوعي معالجة التفاوتات المجالية والسياسة الأجرية بالمغرب.

بلاغ مجلس المستشارين، ذكر أنه "طبقا لمقتضيات الفصل 100 من الدستور، ينهي رئيس مجلس المستشارين، إلى علم كافة السيدات والسادة المستشارين المحترمين، أن المجلس سيعقد يوم الثلاثاء 26 دجنبر على الساعة الثانية والنصف زوالا، جلسة عمومية تخصص لتقديم الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل السيد رئيس الحكومة ".

وأشار البلاغ كذلك إلى أن الجلسة ستخصص للرد على أسئلة المستشارين حول " السياسات العمومية المرتبطة بمعالجة التفاوتات المجالية »، و «السياسة الأجرية في المغرب ".