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عاجل.. فضيحة تتفجر وسط محاكمة المتهمين في ملف مقتل البرلماني مرداس والقضية فيها الاغتصاب والسرقة

بتاريــخ : 25 دجنبر 2017 / 16:10 عاجل.. فضيحة تتفجر وسط محاكمة المتهمين في ملف مقتل البرلماني مرداس والقضية فيها الاغتصاب والسرقة | مجتمع
عاجل.. فضيحة تتفجر وسط محاكمة المتهمين في ملف مقتل البرلماني مرداس والقضية فيها الاغتصاب والسرقة
علمت ''شوف تيفي'' من مصدرها أن المحامي المكلف بالدفاع عن هشام مشتري المتهم الرئيسي في ملف البرلماني المقتول مرداس، كشف خلال جلسة يومه الإثنين، بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، أن ''حمزة'' المتابع بدوره، هو

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدرها أن المحامي المكلف بالدفاع عن هشام مشتري المتهم الرئيسي في ملف البرلماني المقتول مرداس، كشف خلال جلسة يومه الإثنين، بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، أن "حمزة" المتابع بدوره، هو من ذوي السوابق العدلية بسبب تورطه في قضيتي اغتصاب وسرقة.

وعلاقة بالموضوع، أكد مصدر قريب من أسرة مشتري لـ "شوف تيفي" أن "حمزة" قضى عقوبة سجنية ابتداء من شهر نونبر سنة 2015، بلغت مدتها شهر ونصف، بالإضافة إلى الحكم عليه سنة ونصف موقوفة التنفيذ.

وأوضح ذات المصدر أن "حمزة" قضى عقوبة سجنية بسجن عكاشة بسبب تورطه في عملية سرقة وأيضا في اغتصاب وإجهاض فتاة كان على علاقة معها.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الاغتصاب مرداس السوابق العدلية

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