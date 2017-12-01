هؤلاء أبرز المتنافسون على مقعدين انتخابيين بدائرة جرسيف ﻿

بعد انتهاء أجل إيداع الترشيحات وانطلاق الحملة الانتخابية، دخلت العديد من الأحزاب غمار التنافس على رأسها الاتحاد الاشتراكي والاستقلال والأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية سباق التنافس للظفر

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بعد انتهاء أجل إيداع الترشيحات وانطلاق الحملة الانتخابية، دخلت العديد من الأحزاب غمار التنافس على رأسها الاتحاد الاشتراكي والاستقلال والأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية سباق التنافس للظفر بمقعدين برلمانيين بدائرة جرسيف في اقتراع الرابع من شهر يناير المقبل.

رجل الاعمال محمد البرنيشي حصل على تزكية حزب الأصالة والمعاصرة كوكيل للائحة الجرار بالانتخابات البرلمانية الجزئية المزمع إجراؤها في الرابع من يناير من السنة المقبلة بدائرة جرسيف، واختار خلي البرنيشي وصيفة للائحته، فيما زكى حزب الاستقلال علي الجغاوي الذي ألغت المحكمة الدستورية انتخابه في اقتراع السابع من أكتوبر سنة 2016 ، ويراها حزب العدالة والتنمية على كل من أحمد عزوزي وبلقاسم يوسفي عضو الكتابة الإقليمية للحزب كوصيف للائحة المصباح الذي سيسعى لطرد النحس الذي لازمه في الانتخابات الجزئية السابقة.

حزب الاتحاد الاشتراكي الذي نجح في إسقاط المقعدين بالدائرة، اختار مرشحين شباب هما سعيد بعزيز مواليد 1975 الباحث في سلك الدكتوراه ووصيفه محمد بن حادين مواليد 1973 وهو مجاز في العلوم.

الحملة الانتخابية بالدائرة انطلقت في الساعة الأولى من يوم الجمعة 22 من الشهر الجاري ، وتنتهي في الساعة الأولى من يوم الأربعاء 03 يناير 2018. وسيسعى لشكر ومعه الاتحادين للظفر بمقاعد برلماني لانقاد فريقه بمجلس النواب، خاصة ان فريق الوردة فقد النصاب العددي لتشكيل فريق برلماني وفق القانون الداخلي للغرفة الأولى الذي يشترط 20 نائبا لتشكيل فريق نيابي، لأنه لم يتبق له سوى 19 نائبا فقط .

و يأتي الاقتراع الجزء بالدائرة بعد إسقاط مقعد كل من “محمد البرنيشي” عن الأصالة والمعاصرة و “علي الجغاوي” عن حزب الاستقلال اللذان فازا بعضوية مجلس النواب في الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية “جرسيف” (إقليم جرسيف)