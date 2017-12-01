 هؤلاء أبرز المتنافسون على مقعدين انتخابيين بدائرة جرسيف ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالفيديو.. ردة فعل مجنونة من معلق إيطالي بعد هدف بنعطية‎ | بووز

بالفيديو.. ردة فعل مجنونة من معلق إيطالي بعد هدف بنعطية‎

المجلس الأعلى للحسابات يوصي بالحرص على إرجاع الأحزاب للمبالغ غير المستحقة أو غير المستعملة من الدعم الممنوح لها برسم الإستحقاقات الإنتخابية السابقة | بوليتيك

المجلس الأعلى للحسابات يوصي بالحرص على إرجاع الأحزاب للمبالغ غير المستحقة أو غير المستعملة من

تقرير بي إن سبورت.. الصحافة الإيطالية تتغنى بمدافع يوفنتوس المغربي مهدي بنعطية | بووز

تقرير ''بي إن سبورت''.. الصحافة الإيطالية تتغنى بمدافع يوفنتوس المغربي مهدي بنعطية

زلـزال الداخـلية.. 300 رجــل سلــطة ممنــوعون من السـفر.. | بوليتيك

زلـزال الداخـلية.. 300 رجــل سلــطة ممنــوعون من السـفر..

بعد خبر زواجها.. سكينة درابيل تخرج عن صمتها وتكشف الحقيقة | ثقافة و فنون

بعد خبر زواجها.. سكينة درابيل تخرج عن صمتها وتكشف الحقيقة

ترامب يتخذ هذه الخطوة تمهيدا لنقل السفارة إلى القدس وإسرائيل تجري اتصالات | دولي

ترامب يتخذ هذه الخطوة تمهيدا لنقل السفارة إلى القدس وإسرائيل تجري اتصالات

عاجل..انتحار أب لثمانية أطفال بشفشاون بطريقة بشعة | حوادث و حقوق

عاجل..انتحار أب لثمانية أطفال بشفشاون بطريقة بشعة

المجلس الأعلى للحسابات يطالب منتخبين بالإدلاء بوثائق الإثبات بشأن مصاريف ومصادر تمويل حملاتهم الانتخابية خلال اقتراعي 4 و17 شتنبر 2015 | بوليتيك

المجلس الأعلى للحسابات يطالب منتخبين بالإدلاء بوثائق الإثبات بشأن مصاريف ومصادر تمويل حملاتهم

بالفيديو..تسريب لقطات من فيديو كليب رضوان برحيل‎ | بووز

بالفيديو..تسريب لقطات من فيديو كليب رضوان برحيل‎

عن الدعم العمومي للصحافة المغربية وأشياء أخرى..

هؤلاء أبرز المتنافسون على مقعدين انتخابيين بدائرة جرسيف

بتاريــخ : 25 دجنبر 2017 / 16:05 هؤلاء أبرز المتنافسون على مقعدين انتخابيين بدائرة جرسيف | بوليتيك
هؤلاء أبرز المتنافسون على مقعدين انتخابيين بدائرة جرسيف
بعد انتهاء أجل إيداع الترشيحات وانطلاق الحملة الانتخابية، دخلت العديد من الأحزاب غمار التنافس على رأسها الاتحاد الاشتراكي والاستقلال والأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية سباق التنافس للظفر

شـــوف تيفي:

بعد انتهاء أجل إيداع الترشيحات وانطلاق الحملة الانتخابية، دخلت العديد من الأحزاب غمار التنافس على رأسها الاتحاد الاشتراكي والاستقلال والأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية سباق التنافس للظفر بمقعدين برلمانيين بدائرة جرسيف في اقتراع الرابع من شهر يناير المقبل.

رجل الاعمال محمد البرنيشي حصل على تزكية حزب الأصالة والمعاصرة كوكيل للائحة الجرار بالانتخابات البرلمانية الجزئية المزمع إجراؤها في الرابع من يناير من السنة المقبلة بدائرة جرسيف، واختار خلي البرنيشي وصيفة للائحته، فيما زكى حزب الاستقلال علي الجغاوي الذي ألغت المحكمة الدستورية انتخابه في اقتراع السابع من أكتوبر سنة 2016 ، ويراها حزب العدالة والتنمية على كل من أحمد عزوزي وبلقاسم يوسفي عضو الكتابة الإقليمية للحزب كوصيف للائحة المصباح الذي سيسعى لطرد النحس الذي لازمه في الانتخابات الجزئية السابقة.

حزب الاتحاد الاشتراكي الذي نجح في إسقاط المقعدين بالدائرة، اختار مرشحين شباب هما سعيد بعزيز مواليد 1975 الباحث في سلك الدكتوراه ووصيفه محمد بن حادين مواليد 1973 وهو مجاز في العلوم.

الحملة الانتخابية بالدائرة انطلقت في الساعة الأولى من يوم الجمعة 22 من الشهر الجاري ، وتنتهي في الساعة الأولى من يوم الأربعاء 03 يناير 2018. وسيسعى لشكر ومعه الاتحادين للظفر بمقاعد برلماني لانقاد فريقه بمجلس النواب، خاصة ان فريق الوردة فقد النصاب العددي لتشكيل فريق برلماني وفق القانون الداخلي للغرفة الأولى الذي يشترط 20 نائبا لتشكيل فريق نيابي، لأنه لم يتبق له سوى 19 نائبا فقط .

و يأتي الاقتراع الجزء بالدائرة بعد إسقاط مقعد كل من “محمد البرنيشي” عن الأصالة والمعاصرة و “علي الجغاوي” عن حزب الاستقلال اللذان فازا بعضوية مجلس النواب في الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية “جرسيف” (إقليم جرسيف)

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شـــوف تيفي المغرب الأصالة و المعاصرة جرسيف.

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

المجلس الأعلى للحسابات يوصي بالحرص على إرجاع الأحزاب للمبالغ غير المستحقة أو غير المستعملة من الدعم الممنوح لها برسم الإستحقاقات الإنتخابية السابقة | بوليتيك

المجلس الأعلى للحسابات يوصي بالحرص على إرجاع الأحزاب للمبالغ غير المستحقة أو غير المستعملة من الدعم الممنوح لها برسم الإستحقاقات الإنتخابية السابقة

زلـزال الداخـلية.. 300 رجــل سلــطة ممنــوعون من السـفر.. | بوليتيك

زلـزال الداخـلية.. 300 رجــل سلــطة ممنــوعون من السـفر..

المجلس الأعلى للحسابات يطالب منتخبين بالإدلاء بوثائق الإثبات بشأن مصاريف ومصادر تمويل حملاتهم الانتخابية خلال اقتراعي 4 و17 شتنبر 2015 | بوليتيك

المجلس الأعلى للحسابات يطالب منتخبين بالإدلاء بوثائق الإثبات بشأن مصاريف ومصادر تمويل حملاتهم الانتخابية خلال اقتراعي 4 و17 شتنبر 2015

مجلس جطو يصدر تقاريره حول تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية ومصاريف المترشحين الخاصة بحملاتهم الانتخابية | بوليتيك

مجلس جطو يصدر تقاريره حول تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية ومصاريف المترشحين الخاصة بحملاتهم الانتخابية

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..300 رجل سلطة ممنوعون من السفر خارج المغرب | شوف الصحافة
منذ 52 دقيقة

بالفيديو..300 رجل سلطة ممنوعون من السفر خارج المغرب

من كاستينغ ستانداب..مواهب من فاس محيحين مع أغاني الستاتي بالبندير | خارج البلاطو

من كاستينغ ستانداب..مواهب من فاس محيحين مع أغاني الستاتي بالبندير

بالفيديو..تفاصيل مثيرة وجديدة في قضية البرلماني المقتول عبد اللطيف مرداس‎ | حصاد اليوم

بالفيديو..تفاصيل مثيرة وجديدة في قضية البرلماني المقتول عبد اللطيف مرداس‎

تصريح طريف ..مغربي حلم أغرب حلمة ..شوفو كيفاش طبقها | بــووز

تصريح طريف ..مغربي حلم أغرب حلمة ..شوفو كيفاش طبقها

﻿

آخر المستجدات

بالفيديو.. ردة فعل مجنونة من معلق إيطالي بعد هدف بنعطية‎ | بووز
منذ 44 دقيقة

بالفيديو.. ردة فعل مجنونة من معلق إيطالي بعد هدف بنعطية‎

المجلس الأعلى للحسابات يوصي بالحرص على إرجاع الأحزاب للمبالغ غير المستحقة أو غير المستعملة من الدعم الممنوح لها برسم الإستحقاقات الإنتخابية السابقة | بوليتيك

المجلس الأعلى للحسابات يوصي بالحرص على إرجاع الأحزاب للمبالغ غير المستحقة أو غير المستعملة من

تقرير بي إن سبورت.. الصحافة الإيطالية تتغنى بمدافع يوفنتوس المغربي مهدي بنعطية | بووز

تقرير ''بي إن سبورت''.. الصحافة الإيطالية تتغنى بمدافع يوفنتوس المغربي مهدي بنعطية

زلـزال الداخـلية.. 300 رجــل سلــطة ممنــوعون من السـفر.. | بوليتيك

زلـزال الداخـلية.. 300 رجــل سلــطة ممنــوعون من السـفر..

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.