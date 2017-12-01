عاجل.. حمزة غرق خالو مشتري المتهم في جريمة البرلماني مرداس: ''ها شنو وقع لحظة الجريمة'' ﻿

مرة أخرى، أكد ''حمزة'' أن خاله هشام مشتري من كان وراء إطلاق النار بواسطة بندقية صيد على البرلماني المقتول عبد اللطيف مرداس، حيث أوضح خلال تصريحاته التي أدلى بها قبل قليل من يومه الإثنين

''شوف تيفي''

مرة أخرى، أكد ''حمزة'' أن خاله هشام مشتري من كان وراء إطلاق النار بواسطة بندقية صيد على البرلماني المقتول عبد اللطيف مرداس، حيث أوضح خلال تصريحاته التي أدلى بها قبل قليل من يومه الإثنين، أمام القاضي بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، بأنه كان خلف مقود سيارة ''داسيا''، وقد طالبه خاله بالهروب مباشرة بعد إطلاقه للنار، قائلا: ''قاليا هرب خلعت شي واحد''.

وأشار مصدر ''شوف تيفي'' إلى أن ''حمزة''، قال كذلك إنه يخاف ''الله'' ولهذا اختار الكشف عن الحقيقة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن هشام مشتري خاله وفي مرتبة والده لأنه تكفل بتربيته.



وأكد ذات المصدر إلى أن ''حمزة''، صرح كذلك بأنه رفض مقترحا من محامي خاله حتى يتكلف بالدفاع عنه خلال اللقاء الذي جمعهم لدى قاضي التحقيق.