سكوب.. الراسينغ يفاجئ البطولة الاحترافية ويوقع للاعب باريس سان جيرمان ﻿

كشف مصدر مسؤول داخل فريق الراسينغ البيضاوي، أن إدارة النادي وقعت على عقد رسمي مع خريج فريق باريس سان جيرمان لمدة تمتد لـ 5 سنوات ويتعلق الأمر باللاعب أمادو تراوري من مالي لمدة تمتد إلى 5 سنوات.

"شوف سبور" : رشيد محمودي

كشف مصدر مسؤول داخل فريق الراسينغ البيضاوي، أن إدارة النادي وقعت على عقد رسمي مع خريج فريق باريس سان جيرمان لمدة تمتد لـ 5 سنوات ويتعلق الأمر باللاعب أمادو تراوري من مالي لمدة تمتد إلى 5 سنوات.

وأفادت ذات المصادر، أن فريق الراسينغ وبإشراف المدرب يوسف روسي، تعاقد مع لاعب أولمبيك آسفي لمدة 3 سنوات ويتعلق الأمر بحمزة المدني خريح مدرسة فريق الرجاء البيضاوي.



وفي نفس السياق أكدت ذات المصادر، أن اللاعب السابق للرجاء والدفاع الحسني الجديدي أحمد شاغو سيوقع يوم غد الثلاثاء بصفة رسمية لمدة تمتد لموسم واحد.