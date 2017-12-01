الإصابة تبعد بانون عن الرجاء وهذه التفاصيل ﻿

كشفت مصادر رجاوية، اليوم الإثنين، أن المدافع بدر بانون سيغيب عن الحصص التدريبية لمدة 10 أيام جراء الإصابة التي تعرض لها يوم أمس أمام فريق شباب الريف الحسيمي على أرضية ملعب مولاي عبد الله.

" شوف سبور" : رشيد محمودي

كشفت مصادر رجاوية، اليوم الإثنين، أن المدافع بدر بانون سيغيب عن الحصص التدريبية لمدة 10 أيام جراء الإصابة التي تعرض لها يوم أمس أمام فريق شباب الريف الحسيمي على أرضية ملعب مولاي عبد الله.

وأفادت ذات المصادر، في اتصال مع " شوف سبور"، أنه بعد إجراء الفحوصات الطبية تبين أن اللاعب يعاني من آلام وإصابة ليست خطيرة على مستوى الرجل اليسرى ستغيبه عن المنافسات لأزيد من 10 أيام بسبب إعادة تأهيله للمباريات.

هذا وقد أصيب بانون خلال مباراة الجولة 12 من منافسات البطولة الاحترافية أمام الريف الحسيمي والتي انتهت بالتعادل الإيجابي هدف في كل شباك.





