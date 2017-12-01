مثير: صهر النيبت يتحكم في مصير رئاسة الرجاء ﻿

لازال استمرار حسبان في كرسي رئاسة فريق الرجاء الرياضي رغم مطالب فعاليات الفريق برحيله، يثير جدلا كبيرا حول من يحمي حسبان ويسانده للبقاء في الرئاسة.

شـــوف تيفي:

لازال استمرار حسبان في كرسي رئاسة فريق الرجاء الرياضي رغم مطالب فعاليات الفريق برحيله، يثير جدلا كبيرا حول من يحمي حسبان ويسانده للبقاء في الرئاسة.

مصادر مطلعة كشفت ل"شوف تيفي" أن حسبان يستمد قوته من حلف المنخرطين الذي يقوده المنخرط "كابيلو" صهر العميد السابق لأسود الأطلس نور الدين النيبت.

وذكرت المصادر ذاتها، أن حلف "كابيلو" يتوفر على أغلبية المنخرطين مما جعله ينسف مجموعة من الإجتماعات التي كان يعقدها بعض المنخرطين للإطاحة بحسبان.

وأوضحت المصادر نفسها، أن "كابيلو" ورفاقه ابدوا استعدادهم مؤخرا لدعم أي مرشح آخر للرئاسة ما عدا محمد بودريقة الرئيس السابق للفريق الأخضر