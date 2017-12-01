عاجل..الشوافة المتهمة في جريمة قتل مرداس تعترف:''عرفْت وفاء فعرس ديال بنت سعودية'' ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدرها أن رقية ''الشوافة''، كشفت قبل قليل من يومه الإثنين، خلال جلسة المحاكمة بمحكمة الاستنئاف بالبيضاء، بأنها تعرفت على ''وفاء'' بحفل زفاف، أقامته سعودية لابنتها.

'شوف تيفي'':

علمت ''شوف تيفي'' من مصدرها أن رقية ''الشوافة''، كشفت قبل قليل من يومه الإثنين، خلال جلسة المحاكمة بمحكمة الاستنئاف بالبيضاء، بأنها تعرفت على ''وفاء'' بحفل زفاف، أقامته سعودية لابنتها.

وأكد المصدر ذاته أن رقية ، أشارت إلى أن ''مرداس''، كان يشك في ارتباط ''وفاء'' بشخص آخر، مشيرة إلى أن هذه الأخيرة كانت تلجأ إليها للقيام بما يسمى بـ ''اللدون''.

تجدر الإشارة إلى أن جلسة اليوم والتي انطلقت قبل قليل من يومه الإثنين، كانت بدايتها ساخنة بعد أن عبر المحامي المكلف بالدفاع عن هشام مشتري المتهم الرئيسي في الملف عن غضبه الشديد بسبب عدم جلب ''البندقية'' التي تم استخدامها لتصفية مرداس.