حصري.. رسالة من مشتري المتهم الرئيسي في جريمة البرلماني مرداس إلى شقيقته..وهذا هو مضمونها ﻿

حصلت ''شوف تيفي'' من مصدرها على صور خاصة برسالة، بعثها هشام مشتري المتهم الرئيسي في ملف البرلماني المقتول مرداس، إلى شقيقته، يومه الإثنين، والتي طالب من خلالها بتقديم يد المساعدة لسجين معه بسجن عين

"شوف تيفي"

حصلت "شوف تيفي" من مصدرها على صور خاصة برسالة، بعثها هشام مشتري المتهم الرئيسي في ملف البرلماني المقتول مرداس، إلى شقيقته، يومه الإثنين، والتي طالب من خلالها بتقديم يد المساعدة لسجين معه بسجن عين السبع 1 "عكاشة".

وأكد المصدر ذاته أن مشتري طلب من شقيقته خلال هذه الرسالة، منح العديد من الأغراض لزوجة سجين يعاني الفقر والحاجة، حتى تقوم بجلبها له إلى سجن عكاشة.

وحسب هذه الرسالة فإن هشام مشتري طلب من شقيقته اقتناء مجموعة من الأغراض ومنحها لزوجة صديقه السجين كشاشة تيلفيزيون، وغطاء، وكيس حمام وكيس قمامة، وحذاء، وعصارة قهوة وغيرها من الأغراض.