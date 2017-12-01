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رئيس مؤسسة أمل لمرضى القصور الكلوي في قلب فضيحة اختلاسات مالية بالجملة..وهذه التفاصيل

بتاريــخ : 25 دجنبر 2017 / 15:18 رئيس مؤسسة أمل لمرضى القصور الكلوي في قلب فضيحة اختلاسات مالية بالجملة..وهذه التفاصيل | مجتمع
رئيس مؤسسة أمل لمرضى القصور الكلوي في قلب فضيحة اختلاسات مالية بالجملة..وهذه التفاصيل
لا زالت فضائح الاختلاسات المالية تلاحق مؤسسة أمل لمرضى القصور الكلوي، والتـي تسائل بدورها ''فوزي مصطفى'' رئيس الجمعية الذي يشغل في ذات الوقت كاتبا عاما لمجلس مقاطعة سباتة بالدار البيضاء.

 

"شوف تيفي"

 

لا زالت فضائح الاختلاسات المالية تلاحق مؤسسة أمل لمرضى القصور الكلوي، والتـي تسائل بدورها "فوزي مصطفى" رئيس الجمعية الذي يشغل في ذات الوقت كاتبا عاما لمجلس مقاطعة سباتة بالدار البيضاء.

وفي هذا الصدد توصــلت "شوف تيفي" بوثيقة تقر اختلاسات مالية عرفتها المؤسسة سنة 2015، إلا أن المؤسسة تناست الأمر ولم تقدم أي شكاية لأجل تحريك الدعوى العمومية لأجل متابعة المعنية بالأمر والتي تحمل اسم "ح.خ" كما جاء في نص الوثيقة، والتي غادرت المؤسسة وبحوزتها مبلغ مالي كبير بدون حسيب أو رقيب .

هــذا ويعتزم بعض أطر المؤسسة التقدم بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء والمنظمة المغربية لحماية المال العام لأجـل الوقوف على الاختلالات التي تعرفها المؤسسة الخيرية التي تتلقى دعما عموميا من جهات رسمية كما تتلقى هبات ومساعدات مالية كبيرة لأجل تقديم المساعدات إلى نزلاء المؤسسة خلاف ما باتت تعرفه خلال الشهور الأخيرة.

 

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي اختلالات مالية مؤسسة خيرية

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