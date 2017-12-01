أنتر ميلان يحسم في ضم حكيم زياش إلى صفوفه ﻿

تطرق موقع ''كالتشيو نيوز 24''، الإيطالي إلى جديد انتقالات اللاعبين المحترفين المغاربة بالدوريات الأوروبية، مؤكدا أن فريق أنتر ميلان قرر ضم الدولي المغربي حكيم زياش نجم نادي أجاكس الهولندي لصفوفه.

" شوف سبور"

تطرق موقع "كالتشيو نيوز 24"، الإيطالي إلى جديد انتقالات اللاعبين المحترفين المغاربة بالدوريات الأوروبية، مؤكدا أن فريق أنتر ميلان قرر ضم الدولي المغربي حكيم زياش نجم نادي أجاكس الهولندي لصفوفه.

وفي نفس السياق أفاد ذات الموقع،أن والتر سباليتي مدرب الإنتر ميلان طلب من إدارة النادي تقديم عرض لأجاكس أمستردام من أجل الفوز بخدمات حكيم زياش لصفوف النادي الإيطالي خلال مرحلة الانتقالات الشتوية الحالية.

ومن جهة أخرى فإن القيمة المالية لحكيم زياش تبلغ أكثر من 20 مليار سنتيم، وأن العديد من الأندية الأوروبية تهتم بنجم فريق أجاكس أمستردام حكيم زياش.





