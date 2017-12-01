بوطيب يقود فريقه للفوز ويواصل نيل إشادات الصحف التركية ﻿

قاد الدولي المغربي خالد بوطيب فريقه مالطيا سبور للفوز يوم أمس الأحد على حساب مضيفه فريق قيصري سبور للفوز بنتيجة 1-0 برسم الجولة 17 من الدوري التركي

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قاد الدولي المغربي خالد بوطيب فريقه مالطيا سبور للفوز يوم أمس الأحد على حساب مضيفه فريق قيصري سبور للفوز بنتيجة 1-0 برسم الجولة 17 من الدوري التركي

وصرح خالد لوسائل الإعلام التركية بعد فوزه يوم أمس أن محطة البطولة التركية التي اختارها كانت ناجحة بالنسبة له، وهو الذي تألق مع ستراسبورغ الفرنسي قبل أن يحلق صوب مالطيا، الشيء الذي لم يراهن أحد على نجاحه فيها قبل أن يثبت العكس .

وواصل نجم المنتخب المغربي نيل الإشادات من الصحف التركية ومختلف النقاد في بلاد الأتراك بالنظر للدور الكبير الذي يلعبه داخل فريقه مالطيا سبور وتسجيله لأهداف حاسمه، ناهيك عن تحفيزه للاعبين الشباب للاشتغال بجدية لبلوغ مستوى جيد مع الفريق الأول لمالطيا.

يذكر أن خالد بوطيب قاد المنتخب المغربي للتأهل إلى مونديال روسيا 2018 بتسجيله لهاتريك خلال مباراة المنتخب الوطني ونظيره الغابوني .