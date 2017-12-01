عاجل.. نايضة في المحاكمة الخاصة بالبرلماني المقتول مرداس بسبب سلاح الجريمة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدرها أن المحامي المكلف بالدفاع عن هشام مشتري المتهم الرئيسي في جريمة قتل البرلماني مرداس، تساءل خلال مرافعته مباشرة بعد بداية المحاكمة عن السبب وراء عدم جلب السلاح الناري أداة

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدرها أن المحامي المكلف بالدفاع عن هشام مشتري المتهم الرئيسي في جريمة قتل البرلماني مرداس، تساءل خلال مرافعته مباشرة بعد بداية المحاكمة عن السبب وراء عدم جلب السلاح الناري أداة الجريمة.

وأكد المصدر ذاته بأن المحامي، عبر خلال مرافعته الأولى عن استغرابه وأسفه الشديد بسبب عدم جلب السلاح الذي يتواجد بمدينة سلا، بالرغم من تقديمه ملتمسا بذلك خلال الجلسة الماضية.

وأشار ذات المصدر إلى أن محامي المتابع هشام مشتري، طالب بضرورة إجراء خبرة على السلاح، مشددا في الوقت نفسه بأن موكله بريء من التهم الموجهة إليه.