حصري.. وكيل أعمال ياجور يكشف مستقبل مهاجم الرجاء خلال الانتقالات الشتوية ﻿

كشف محمد فلاحي، وكيل أعمال محسين ياجور لاعب فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، اليوم الإثنين، أنه كانت مجموعة من الاتصالات مع وكلاء داخل الدوريات الخليجية، من أجل الفوز بخدمات مهاجم القلعة الخضراء

" شوف سبور" : رشيد محمودي

كشف محمد فلاحي، وكيل أعمال محسين ياجور لاعب فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، اليوم الإثنين، أنه كانت مجموعة من الاتصالات مع وكلاء داخل الدوريات الخليجية، من أجل الفوز بخدمات مهاجم القلعة الخضراء خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأفاد فلاحي، في تصريح حصري لـ " شوف سبور"، أن الاقتراحات التي توصل بها شخصيا من أجل رحيل ياجور عن الرجاء، لا تخدم مصلحة اللاعب ولا النادي وبالتالي فإن اللاعب سيواصل مساره الاحترافي رفقة الرجاء خلال الموسم الحالي، سيما أن الفريق توج بلقب كأس العرش ويلعب لأجل البطولة الاحترافية.

وتابع قائلا :" ياجور ماشي ديال راسو عندو عقد مع الرجاء ويلا مكانش العرض مزيان لكلا الطرفين معندو فين يمشي".





