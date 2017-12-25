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يتيم يشرح المتغيرات العميقة التي تعرفها مقاولات التشغيل المؤقت

بتاريــخ : 25 دجنبر 2017 / 13:48 يتيم يشرح المتغيرات العميقة التي تعرفها مقاولات التشغيل المؤقت | اقتصاد
يتيم يشرح المتغيرات العميقة التي تعرفها مقاولات التشغيل المؤقت
قال محمد يتيم وزير الشغل والإدماج المهني صباح اليوم إن التحولات و المتغيرات العميقة والسريعة التي يعرفها عالم الشغل، فضلا عن تقلبات وأزمات الاقتصاد العالمي أفرزت أنماطا وأشكالا جديدة للعمل،

شوف تيفي:

قال محمد يتيم وزير الشغل والإدماج المهني صباح اليوم إن التحولات و المتغيرات العميقة والسريعة التي يعرفها عالم الشغل، فضلا عن تقلبات وأزمات الاقتصاد العالمي أفرزت أنماطا وأشكالا جديدة للعمل، كالتشغيل المؤقت والمقاولة من الباطن والعمل لبعض الوقت والتشغيل في إطار شركات الخدمات والتدبير المفوض.

وأكد يتيم بمناسبة انعقاد الاجتماع الخامس للجنة ثلاثية التركيب المكلفة بتتبع التطبيق السليم للأحكام المتعلقة بمقاولات التشغيل المؤقت، على الأهمية والدور الحيويين اللذين أضحى يلعبهما التشغيل المؤقت في مجال إنعاش سوق الشغل، باعتباره إحدى أبرز تجليات الأنماط الجديدة للتشغيل، وذلك بالنظر لتميزه بطابع المرونة الذي يساعد المقاولة على التأقلم مع متغيرات المحيط الاقتصادي المتجدد، و الملاءمة مع الأوضاع المهنية و الاجتماعية لبعض الفئات من الأجراء.

وأوضح الوزير أن التشغيل المؤقت يمثل شكلا من أشكال المرونة ويجب أن ينجز في ظروف تراعى فيها الحقوق الأساسية للأجراء، "وفي هذا السياق، فإن تأطير هذا النمط من الشغل ببلادنا حاول من خلاله المشرع الأخذ بعين الاعتبار متطلبات التنمية الاقتصادية للمؤسسات والمقاولات من جهة، والحاجيات الاجتماعية للفئات المأجورة من جهة أخرى، مستنيرا في ذلك من التراكم الذي حصل في التشريع الوطني ومن التحولات التي عرفها سوق الشغل، ومما كرسته الممارسات العملية على المستوى الدولي و كذا التوجه الذي أقرته منظمة العمل الدولية من خلال العديد من معايير العمل الدولية ولاسيما اتفاقية العمل الدولية رقم 181 حول وكالات التشغيل الخصوصية التي تشكل الإطار العام للعمل المؤقت والتي صادقت عليها بلادنا سنة 1999."

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