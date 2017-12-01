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هــام للمغاربة.. عودة التساقطــات المطرية يوم غد الثلاثاء بهذه المناطق

بتاريــخ : 25 دجنبر 2017 / 13:28 هــام للمغاربة.. عودة التساقطــات المطرية يوم غد الثلاثاء بهذه المناطق | مجتمع
هــام للمغاربة.. عودة التساقطــات المطرية يوم غد الثلاثاء بهذه المناطق
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة ليوم غد الثلاثاء، أن تستمر الأجواء الباردة بالمرتفعات والمنطقة الشرقية والهضاب العليا والجنوب الشرقي والسهول الداخلية، خاصة خلال الصباح والليل، مع

شـــوف تيفي:

 

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة ليوم غد الثلاثاء، أن تستمر الأجواء الباردة بالمرتفعات والمنطقة الشرقية والهضاب العليا والجنوب الشرقي والسهول الداخلية، خاصة خلال الصباح والليل، مع تكون صقيع أو جليد محليا.

كما يرتقب مرور سحب كثيفة ستعطي الفرصة لنزول أمطار أو زخات مطرية بمنطقة طنجة واللوكوس والريف الغربي وشمال منطقة الغرب وغرب الواجهة المتوسطية. وستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بباقي الجهات الشمالية، وصافية إلى قليلة السحب بباقي المناطق.

وستهب الرياح معتدلة شرقية بالأقاليم الجنوبية مع زوابع رملية، وضعيفة إلى معتدلة جنوبية من القطاع الغربي عموما بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا مابين ناقص 06 و 00 درجة بالمرتفعات والهضاب العليا الشرقية، وما بين 00 و 06 درجات بشمال المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس وسهول تادلة والرحامنة وتانسيفت وداخل مناطق الشياضمة والشاوية، وما بين 06 و 12 درجة بالواجهة المتوسطية ومنطقة طنجة واللوكوس والغرب والسهول الأطلسية الشمالية والوسطى ومنطقة سوس والأقاليم الجنوبية. وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 06 و 11 درجة بالمرتفعات، وما بين 10 و 16 درجة بالمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي ومنطقة طنجة واللوكوس وهضاب الفوسفاط، وما بين 16 و 21 درجة بالواجهة المتوسطية والسايس والسهول الداخلية والسهول الأطلسية وسوس وشرق الأقاليم الجنوبية، وما بين 20 و 24 درجة غرب الأقاليم الجنوبية.



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شـــوف تيفي المغرب عودة التساقطات الثلاثاء

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