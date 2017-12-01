المحكمة الدستورية ترفض طعون الأصالة والمعاصرة في قانون مالية 2018 ﻿

قررت المحكمة الدستورية، بالرباط الحسم في طلب فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، والمتعلق بالتصريح بمخالفة بعض مواد قانون المالية لسنة 2018 للدستور، ورفضت طلبها كونه ليس به ما يخالف الوثيقة

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قررت المحكمة الدستورية، بالرباط الحسم في طلب فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، والمتعلق بالتصريح بمخالفة بعض مواد قانون المالية لسنة 2018 للدستور، ورفضت طلبها كونه ليس به ما يخالف الوثيقة الدستورية، كما رفضت طلب فريق "البام" وسحب توقيعات 79 عضوا من الموقعين على الإحالة، المقدمتين من طرف رئيس فريق الحزب ذاته بمجلس النواب.

وعللت المحكمة الدستورية قرارها بالرفض واعتبرت في قرارها بأن المآخذ المستدل بها للطعن في دستورية مقتضيات المواد المطعون فيها في قانون المالية لسنة 2018، لا تنبني على أساس دستوري صحيح، مشددة أن المقتضيات المذكورة ليس فيها ما يخالف الدستور.

وطبقا لما نشر في موقع المحكمة الدستورية فقد سبق لرئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن وجه إلى المحكمة الدستورية طلبا بالتنازل عن الإحالة، وأتبع الطلب المذكور برسالة مرفقة بتوقيعات 79 عضوا بمجلس النواب، لسحب توقيعاتهم عن لائحة التوقيعات المرفقة بالإحالة.