عــاجل: انطلاق مراسيم دفن ضحايا فاجعة جرادة ﻿

تعيش مدينة جرادة في هذه الأثناء من يومه الإثنين على وقع مراسيم دفن الشقيقين الذين لقيا مصرعهما داخل منجم عشوائي لاستخراج الفحم يوم الجمعة الماضي.

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تعيش مدينة جرادة في هذه الأثناء من يومه الإثنين على وقع مراسيم دفن الشقيقين الذين لقيا مصرعهما داخل منجم عشوائي لاستخراج الفحم يوم الجمعة الماضي.

و حسب مصادر من المنطقة، جرى تأخير مراسيم الدفن لحين حضور أخ الشقيقين الأكبر الذي يعيش بالديار الإسبانية،وسط حضور السلطات المعنية التي تسهر على أنتمر الأمور في أحسن الأحوال.

و معلوم أن عناصر الوقاية المدنية تجندت بكل وسائلها وتمكنت بمساعدة المواطنين من استخراج جثتي الشقيقين بعد حوالي 28 ساعة ، حيث تطلب الأمر جهدا كبيرا منذ الجمعة إلى غاية مساء السبت.