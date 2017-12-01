عاجل.. العثور على التلميذة المختفية بطنجة والقضية فيها الشعوذة ﻿

بعد ساعات من كشفنا عن اختفاء تلميذة في ظروف غامضة بمدينة طنجة، علمت ''شوف تيفي'' من مصدرها أن ''هناء''، عادت إلى حضن والديها بعد العثور عليها بمدينة تطوان.

"شوف تيفي"

بعد ساعات من كشفنا عن اختفاء تلميذة في ظروف غامضة بمدينة طنجة، علمت "شوف تيفي" من مصدرها أن "هناء"، عادت إلى حضن والديها بعد العثور عليها بمدينة تطوان.

وأكد المصدر ذاته بأن مواطنا وبعد رؤيته لـ "هناء" بمدينة تطوان، تبين له بأنها هي الفتاة المبحوث عنها، ليسارع إلى الاتصال بوالديها وقدم لها يد المساعدة لتعود إلى منزلها المتواجد على مستوى حي البوغاز بطنجة.

وأوضح ذات المصدر بأن التلميذة البالغة من العمر 14 سنة من المحتمل أن تكون "زوهرية"، وقد تم اختطافها ونقلها من طنجة إلى تطوان على يد أشخاص يمتهنون السحر والشعوذة.