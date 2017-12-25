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فرانش مونتانا يقصف فتاة طلبت منه مساعدة المغرب ماديا بطريقة مستفزة +الصور

بتاريــخ : 25 دجنبر 2017 / 12:44 فرانش مونتانا يقصف فتاة طلبت منه مساعدة المغرب ماديا بطريقة مستفزة +الصور | ثقافة و فنون
فرانش مونتانا يقصف فتاة طلبت منه مساعدة المغرب ماديا بطريقة مستفزة +الصور
بعد نشره لفيديو عبر حسابه الرسمي على الإنستغرام يظهر من خلاله المغني المغربي كريم خربوش المعروف بـ « فرانش مونتانا » رفقة مجموعة من الفنانين يقدمون يد المساعدة لساكنة أوغندا بمختلف الطرق، قامت

شوف تيفي

 

بعد نشره لفيديو عبر حسابه الرسمي على الإنستغرام يظهر من خلاله المغني المغربي كريم خربوش المعروف بـ « فرانش مونتانا » رفقة مجموعة من الفنانين يقدمون يد المساعدة لساكنة أوغندا بمختلف الطرق، قامت إحدى متتبعاته باستفزازه عن طريق تعليقها على المنشور قائلة « ساعد المغرب أولا ».

وأمام هذا التعليق، أجاب صاحب أغنية « unforgettable » : « المغرب ليس بحاجة للمساعدة لأن لديه ملك أسطوري ».

هذا ومن جهة أخرى عبر عدد من متتبعي فرانش مونتانا عن إعجابهم بالبادرة الإنسانية التي قام بها المغني العالمي تجاه ساكنة اوغندا.

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فرانش مونتانا يقصف فتاة طلبت منه مساعدة المغرب ماديا بطريقة مستفزة +الصور

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